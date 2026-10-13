Дисциплинарната комисия към БФС наказа юношата Александър Ивайлов Стоянов - състезател на ОФК „Локомотив“ (Горна Оряховица) със спиране на състезателни права за 2 години. Наказанието влиза в сила от 10 октомври.

Причината за предприетите действия са множество удари след края на срещата срещу главния съдия на юношеския двубой с "Национал". Това е максимално предвиденото наказание за телесна повреда в Дисциплинарния правилник.

Футболист нападна съдия в гръб и го ритна в главата след мач в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Второто полувреме на мача през уикенда беше особено напрегнато и главният съдия Владимир Велев показа червени картони, включително на капитана Стефан Чукурлиев. От Горна Оряховица имаха претенции и за дузпа, която не бе отсъдена. Треньорът Марин Байчев също бе изгонен.

На по-късен етап от клуба обявиха, че ще работят с талантите си за справяне с агресията. Ръководството беше категорично, че Александър Стоянов не заслужава доживотно наказание, защото не е пълнолетен.

Редактор: Станимира Шикова