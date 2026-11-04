Демократическата партия печели контрола над Камарата на представителите в САЩ след междинните избори. Така републиканците губят мнозинството си в долната камара на Конгреса, което ще ограничи възможностите на президента Доналд Тръмп да прокарва законодателните си приоритети през оставащите две години от мандата си.

Една от най-големите изненади е победата на демократа Ани Андрюс в Южна Каролина. Тя печели сенаторското място в щат, в който демократите не са имали представител в горната камара на Конгреса от 28 години.

Първата цветнокожа жена губернатор беше избрана в Джорджия. Това е един консервативен, южен щат, в който в момента двама сенатори са демократи и избраха жена демократ за губернатор.

В Тексас спечели демократът Джейм Таларико. Републиканците загубиха и губернаторското място там, което е много голяма загуба за тях.

Републиканците загубиха и губернаторското място в Охайо.

Санаторското място в „червения щат” Канзас е за Адам Хамилтън. Той ще стане първият сенатор демократ от близо 1 век насам.

Все още няма яснота дали демократите ще успеят да си осигурят мнозинство и в Сената. Резултатите от няколко ключови надпревари продължават да се проследяват, а разпределението на местата в горната камара остава неокончателно.

На междинните избори американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от общо 100-те сенатори. В 36 щата се проведоха и избори за губернатори.

Избирателните секции в Аляска и Хавай все още не са затворили, затова окончателни резултати няма.

Традиционно партията, която управлява Белия дом, винаги губи места на междинните избори. Шокиращото на този вот е, че на Доналд Тръмп му се наложи да бъде в защита в щати, където обикновено гласуват за републиканците. Това са щатите Айова, Тексас, Канзас.

Изследване на организация, използвана от всички големи медии, сочи 62% неодобрение към Тръмп заради политиките, които води. Като най-голям фактор за недоволство американците посочват икономиката, цените на храните и стоките, митата, които лидерът наложи.

43% от всички запитани в цялата страна казват, че според тях имиграционната политика на Доналд Тръмп е стигнала твърде далеч.

Друг важен фактор е състоянието на демокрацията в страната. САЩ решиха да не допуснат международни наблюдатели на избори. Дори имаше съмнения, че Тръмп и републиканците могат да не приемат резултатите. Вместо това обаче републиканецът заяви, че приема вота и каза, че би работил с демократите. Въпреки това президентът публикува червена шапка с думите „вето”, като намеква, че вероятно ще използва това свое право.

Вотът се разглежда като важен тест за управлението на Доналд Тръмп и ще определи политическото съотношение на силите в Конгреса до края на президентския му мандат. Тези резултати могат да бъдат много показателни за президентските избори през 2028 г. А днес се загори и за „синьо цунами”.

Как може да изглежда управлението през следващите 2 години?

Президентът Доналд Тръмп може да продължи да използва изпълнителните си укази. Републиканците могат да гласуват много от законопроектите, както и да ги блокират. Администрацията на Тръмп може да прокара още финансиране за войната в Иран от сега до средата на януари, докато сенаторите и представителите влязат в длъжност.