Районна прокуратура – Велико Търново протестира присъдата на Димитър Бонзов, който е обвинен, че е допуснал 11-годишният син на Явор Божанков да има достъп до законно притежавания си пистолет. При инцидента друго 12-годишно момче е получи огнестрелна рана в крака. Държавното обвинение настоява мъжът да получи 5 години ефективно лишаване от свобода.

С присъда от 19 октомври 2026 г. Районният съд във Велико Търново призна Бонзов за виновен, че не е взел необходимите мерки за сигурност при съхранението на оръжието си. За това нарушение му е наложена глоба от 1500 евро.

Съдът обаче го оправда по обвинението, че в резултат на деянието е причинена средна телесна повреда на 12-годишното пострадало момче.

Прокуратурата не е съгласна с тази част от решението, както и с размера на наказанието. Според обвинението съдът неправилно е приел, че нараняването е леко, а не средна телесна повреда.

Като аргумент са посочени противоречия между трите съдебномедицински експертизи по делото. Според прокуратурата те не са били правилно оценени от първоинстанционния съд.

Държавното обвинение смята и че глобата от 1500 евро е несправедливо ниска.

С внесения протест прокуратурата иска присъдата да бъде отменена и да бъде постановена нова. Тя настоява Димитър Бонзов да бъде признат за виновен по всички обвинения и да получи 5 години затвор.

Редактор: Габриела Павлова