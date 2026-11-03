73 души са ранени при руска въздушна атака срещу Харков през изминалата нощ. Руските сили са атакували около 3:20 ч. тази сутрин Немишлянски район на украинския град. Поразено е пространството между сградите на болница, като са нанесени щети по фасадата и болничните отделения на лечебното заведение, а прозорците са били изпочупени.

Повредени са също друго лечебно заведение, лаборатория и прозорците на десет жилищни блока. Сред 73-мата пострадали има пациенти на болницата, медицински служители и жители на съседни сгради.

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Служителите на правоохранителните органи са открили отломки от използваните боеприпаси. Според предварителните данни е възможно да става въпрос за авиационна бомба ФАБ-250, оборудвана с модул за насочване УМПК-5Р.

Освен за Харков, украинските военновъздушни сили са издали предупреждения за опасност от удари с балистични ракети и за Киев, както и за още няколко региона, по-специално за украинския град Днипро, където са били засегнати "критични инфраструктурни обекти", съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ханжа.

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Тези удари в Украйна накараха съседна Полша да постави военновъздушните си сили в бойна готовност, според официално съобщение на полските власти.

Редактор: Станимира Шикова