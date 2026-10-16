Руските сили нанесоха удари срещу Харков. Има сведения за жертви в Шевченковския район на втория по големина град в Украйна.

"В града са регистрирани два вражески удара – единият в Шевченковски район, откъдето постъпват съобщения за жертви. Вторият е бил в Индустриалния район. Последствията се изясняват", заяви кметът Игор Терехов.

Междувременно началникът на Харковската областта военна администрация Олег Синегубов съобщи, че трима души са били убити. Петима са ранени и получават необходимата медицинска помощ.

Двадесет ранени в украинския град Харков при руска нощна атака, сред тях осем деца

По-късно Синегубов съобщи, че още двама души са били ранени в Шевченковския район, с което общият брой на ранените достигна седем. Всички служби за спешна помощ работят на мястото на атаката.

Редактор: Цветина Петрова