„Топлофикация София“ трябва да предприеме реални и последователни действия за погасяване на натрупаните си задължения към обществения доставчик на природен газ. Това стана ясно след работна среща между представители на ръководствата на „Булгаргаз“ ЕАД и Столичната община. Задълженията на дружеството надхвърлят 900 млн. евро.

По време на срещата беше поставено началото на възстановяването на активния и конструктивен диалог между двете страни. В срещата участваха кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Георги Татарски и членът на Съвета на директорите Велислав Йонев.

Основен акцент в разговорите беше необходимостта от предприемане на конкретни действия за преодоляване на затрудненията на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с натрупаните и нарастващи финансови задължения.

От „Булгаргаз“ заявиха, че до настоящия момент ръководството на „Топлофикация София“ не е предприело необходимите активни действия за погасяване на натрупаните задължения.

По време на срещата беше подчертано още, че общинското дружество системно не изпълнява представяните план-графици за плащания и не предоставя изисканата финансова информация, необходима за намирането на устойчиво решение.

Двете страни се договориха да продължат съвместната работа чрез регулярни срещи, следващата от които ще се състои още през идната седмица.

Редактор: Ивайла Маринова