Основателят на руското радикално женомразко движение „Мъжка държава“ Владислав Поздняков отрече организацията да има връзка с фалшивите бомбени заплахи срещу европейски летища, сред които тези в София и Рим.

През последната седмица десетки търговски полети в Европа бяха засегнати от сигнали за взривни устройства. Това наложи пренасочване на самолети и изпращане на изтребители за ескортиране на граждански въздухоплавателни средства.

Имейлите, изпратени до летищата в София и Рим, са били подписани от името на „бойците на Мъжка държава“. Това става ясно от текстовете, с които АФП се е запознала, както и от информация на компанията, управляваща римското летище.

„Всички вие сте съучастници в престъпен заговор и затова искаме да ви унищожим“, се казва в едно от съобщенията. В него се отправя и заплаха за експлозия в рамките на 60 минути.

В публикация в Telegram Поздняков заяви, че движението не съществува от 2021 г. и че хората, които използват името му, действат в собствен интерес.

Онези, които организират провокации на територията на европейските държави от името на тази „марка“, действат в собствен интерес, като просто използват чуждо знаме Владислав Поздняков

Поздняков добави, че не се интересува от сигурността и икономиката на Европа.

Движението „Мъжка държава“ е основано през 2016 г. от Поздняков, който е блогър и фитнес инструктор. То придобива известност с кампаниите си за онлайн тормоз и с идеология, съчетаваща женомразство и национализъм. През 2021 г. руските власти обявяват организацията за екстремистка и забраняват дейността ѝ.

Европейските власти продължават да установяват кой стои зад последните заплахи.

Редактор: Георги Иванов