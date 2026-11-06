Руският президент Владимир Путин няма право на вето по въпросите на европейската сигурност, а Украйна трябва да бъде напълно интегрирана в нея, заяви в петък върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас.

„Ние вече разполагаме с архитектура на европейската сигурност. НАТО и Европейският съюз имат своите съответни роли. Трябва да гарантираме, че Украйна е интегрирана в тази архитектура“, каза тя във Варшава, където говори заедно с полския външен министър Радослав Шикорски и украинския външен министър Андрий Сибиха.

Калас добави, че ЕС трябва да участва в договарянето на евентуално мирно споразумение, и подчерта, че руските саботажни действия срещу Европа трябва да спрат.

Невъзможно е да се постигне споразумение за спиране на войната в Украйна без участието на Киев и Европа, заяви от своя страна Шикорски.

„Една договореност за бъдещето на Украйна и Европа, постигната зад гърба ни, би била не просто неразумна, а на практика невъзможна, тъй като Европа и Украйна са субекти, които имат право на глас”, каза той на пресконференция.