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Стотици милиарди долари от пазарната стойност на големите технологични компании в САЩ и Азия бяха изтрити в резултат на срив на фондовите пазари. Това става, след като междинните избори в САЩ предизвикаха опасения от забавяне в развитието на изкуствения интелект.
Индексът NASDAQ, в който преобладават технологичните компании, затвори с понижение от над 5,5%. Водещите световни дигитални пазари загубиха общо близо 1 трилион долара стойност в рамките на един ден. Разпродажбата на акции се добавя към по-широките опасения дали огромните суми, изразходвани за изкуствен интелект, ще се оправдаят. В Азия индексите, в които преобладават технологичните компании, също отбелязаха рязък спад в петък.
Темата коментира финансовият анализатор Бисер Варчев в ефира на „Твоят ден”.
„След междинните избори трите основни американски индекса потеглиха нагоре, като в началото банки, фондове и инвеститорите счетоха, че след като вече имаме баланс между демократи и републиканци, най-после е дошла развръзката. Това донесе успокоение, дори един зелен импулс на всички борси, който обаче беше много фалшив и лъжовен. Защото още на следващия ден излязоха резултатите на една от големите технологични компании – Qualcomm, които бяха доста лоши и това се оказа страхотен катализатор за масови разпродажби”, разказа той.
По думите му перспективите не са добри.
„Вече почти една година, откакто всеки говори за балон в технологичния сектор. Има ли балон, няма ли, ако има, ще се спука ли, кога ще се спука и т.н. Вторият и основен катализатор, който задейства процеса, беше спечелването на междинните избори от демократите. Банките, фондовете и инвеститорите всички сметнаха това за знак, че оттук нататък Тръмп няма да може да прокарва политиката си. Той е голям почитател на инвестициите в изкуствен интелект и ги подпомагаше. Става дума за услуги в облака, огромни сгради със сървъри. Това е огромно потребление на ток и огромно потребление на вода за охлаждане”, каза експертът.
„При спечелването на демократите какво се случи? Те ще се противопоставят на цялото това движение - ще бъдат много по-консервативни, ще ограничат инвестициите във всички тези неща и дори ще прокарат законови мерки за контролиране на изкуствения интелект”, допълни експертът.
Какво ще се случи с цените на петрола след междинните избори?
Варчев каза, че вече няколко дни цените падат. „След преизбирането на демократите и в Камарата, и в Сената еврото тръгна да поскъпва, доларът – да пада, и петролът поевтиня. В момента петролът е стъпил на едни технически нива на подкрепа, които са много силни. През следващите дни аз не очаквам някакви големи движения към ново поскъпване”, обясни още той.
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Редактор: Цветина Петрова