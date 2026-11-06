Партията на Румен Радев дойде на власт с много обещания - да разбие олигархичния модел, да овладее галопиращите цени, а с представянето на бюджета днес очерта и още цели пред властта. Какво успя и какво не успя да свърши кабинетът „Радев” в първите 6 месеца от управлението? Темата коментираха в студиото на „Пресечна точка” журналистите Виктория Пенкова, Винсент Тановски и Людмил Илиев.

Втората тема в предаването беше за Украйна. Като „голямо, красиво споразумение” за Украйна, Доналд Тръмп описа очакваната сделка за мира. Изявлението си той направи след срещата с пратеника на Путин в Белия дом, но без да разкрива параметри и срокове. В същото време в Европа се чуват все по-силни гласове, че може да останем изолирани от бъдещи преговори за Украйна.

Цялото предаване гледайте във видеото.