Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 10 ноември на фона на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Във Варна тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Визитата идва след серията от нападения срещу търговски плавателни съдове, при коит загинаха моряци, а десетки изчезнаха. По-рано днес дрон беше открит и на българското крайбрежие край Шабла, след като морето го изхвърли на брега.

Информацията за пътуването на фон дер Лайен е потвърдена от трима представители на Европейската комисия, запознати с плановете. Според един от тях Черно море в момента е „най-смъртоносният морски маршрут в света“.

Преди посещението си в България фон дер Лайен ще бъде в Румъния. На 9 ноември в Букурещ тя ще разговаря с президента Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. Засега няма потвърждение дали в делегацията ѝ ще участват председателят на Европейския съвет Антонио Коща или върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

През последния месец най-малко седем търговски кораба са били поразени от дронове. При атаките са загинали двама моряци, а най-малко 25 души се водят в неизвестност.

Румъния обвини Русия за нападенията, определяйки ги като част от засилващата се агресия на Москва срещу Украйна. Ударите доближиха последиците от войната до територията на НАТО. Българските власти засега не са посочили Русия като извършител, а заявиха единствено, че дроновете са дошли „от източно направление“.

Допълнително безпокойство предизвика случаят от по-рано днес, когато местен жител откри безпилотен летателен апарат на брега край Шабла. Кметът на общината Мариян Жечев съобщи, че вероятно морските течения са отнесли дрона до брега. Произходът му все още не е установен. Не е ясно и дали има връзка с нападенията срещу търговски кораби.

Междувременно съюзниците от НАТО засилиха въздушното наблюдение над Черно море. Във вторник италиански, британски и американски разузнавателни самолети са изпълнявали едновременни мисии в региона. Франция пък удължи престоя на свой морски патрулен самолет в Румъния.

Редактор: Георги Иванов