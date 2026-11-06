Папа Лъв XIV започна 12-дневна обиколка в Южна Америка, три седмици след като претърпя операция от рак на белия дроб. Това предаде Франс прес (АФП).

71-годишният глава на Римокатолическата църква ще посети Уругвай, Аржентина и Перу. В програмата му са включени срещи с политически лидери, затворници, хора в бедност, както и с негови дългогодишни приятели. Това е едно от най-интензивните задгранични пътувания на папа през последните десетилетия.

За Лъв XIV посещението има и личен характер. Южна Америка заема важно място в духовния му път и развитието му като свещеник.

„Много съм щастлив, че съм тук“, заяви папата пред журналисти на борда на самолета преди пристигането си в Уругвай. Той посочи, че иска да отправи „послание за надежда в днешния свят“.

Понтификът увери, че се чувства „в сравнително добра форма“ след операцията.

Знам, че някои хора се съмняваха дали това пътуване ще се осъществи. Аз нямах никакви съмнения и бях убеден, че то трябва да се състои Папа Лъв XIV

Лекарите са дали разрешение на папата да пътува. От Ватикана уточниха, че не са необходими специални медицински мерки извън обичайните грижи, които се осигуряват по време на задграничните визити на Светия отец.

Редактор: Георги Иванов