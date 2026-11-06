Чилийският режисьор Себастиан Лелио, носител на награда „Оскар“ за филма „Фантастична жена“, почина на 6 ноември в Чили на 52-годишна възраст. Новината беше съобщена от семейството му.

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Близките му посочват здравословни причини за смъртта, без да разкриват допълнителни подробности.  „С дълбока скръб съобщаваме за кончината на режисьора Себастиан Лелио по здравословни причини“, заяви неговата партньорка Амалия Касай в публикация в Instagram.

Лелио получи международно признание с филма „Фантастична жена“, отличен с „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 2017 г.

Редактор: Дарина Методиева

Източник: БГНЕС