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Чилийският режисьор Себастиан Лелио, носител на награда „Оскар“ за филма „Фантастична жена“, почина на 6 ноември в Чили на 52-годишна възраст. Новината беше съобщена от семейството му.
Близките му посочват здравословни причини за смъртта, без да разкриват допълнителни подробности. „С дълбока скръб съобщаваме за кончината на режисьора Себастиан Лелио по здравословни причини“, заяви неговата партньорка Амалия Касай в публикация в Instagram.
Sebastián Lelio has sadly passed away. He will go down in history as the director of the first Chilean film to win the Oscar for Best International Feature Film with ‘A FANTASTIC WOMAN’ He went on to direct acclaimed films starring Florence Pugh, Julianne Moore, Rachel Weisz and Rachel McAdams.— Film Updates (@FilmUpdates) November 6, 2026
Лелио получи международно признание с филма „Фантастична жена“, отличен с „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 2017 г.
Редактор: Дарина Методиева