Музикалният „Озфест“ (Ozzfest), основан от Ози Озбърн и съпругата му Шарън Озбърн, се завръща през 2027 г. От „Озфест“ официално потвърдиха, че фестивалът ще отбележи догодина своята 30-годишнина с три мащабни концерта във Великобритания, САЩ и Мексико.

Стартът ще бъде даден на стадион „Нешънъл боул“ (National Bowl) в Милтън Кийнс, Великобритания, на 10 юли. Следващото събитие ще бъде в амфитеатъра „Глен Хелън“ (Glen Helen Amphitheater) в Сан Бернардино, Калифорния, на 11 септември, а поредицата ще завърши с концерт в Мексико Сити на 18 септември.

Ози беше първият, който стартира свой собствен пътуващ метъл фестивал Шарън Озбърн

Това ще е и първият „Озфест“ след кончината на Ози Озбърн през юли миналата година. Рок легендата почина едва две седмици след последното си голямо излизане на сцена – на звездния концерт Back to the Beginning на 5 юли 2025 г.

Озбърн присъства лично на последното до момента издание на „Озфест“, което се проведе в зала „Форум“ (The Forum) в Лос Анджелис в новогодишната нощ на 2018 г.

Шарън Озбърн лично ще подбере участващите групи за концертите през 2027 г., като тя обещава изпълнителите на фестивала да бъдат обявени през следващите месеци. Продажбата на промоционалните билети за трите големи музикални събития стартира днес.

Идеята за „Озфест“ се ражда в ума на Шарън Озбърн през 1996 г., след като тя не успява да уреди участие на Ози в тогавашния изключително популярен алтернативен рок фестивал „Лолапалуза“ (Lollapalooza). Събитието бързо се превръща в обичан ежегоден пътуващ фестивал, който предлага цял ден с чист хардрок и метъл в САЩ и Европа чак до 2008 г.

В интервю за списание „Билборд“ по-рано тази година Шарън Озбърн разкри, че води преговори с „Лайв нейшън“ за възраждането на фестивала. „Това беше нещо, към което Ози подхождаше с огромна страст – да даде на младите таланти сцена пред хиляди хора“, каза тя. „Ние реално поставихме началото на метъл фестивалите в тази страна. Нашата идея беше копирана от много други, но никой не успя да пресъздаде нашия дух, защото „Озфест“ беше трамплин за изгряващи групи. Беше като летен лагер за деца“, посочи Шарън.

Припомняме, че Ози Озбърн почина на 22 юли миналата година на 76-годишна възраст.

Редактор: Дарина Методиева