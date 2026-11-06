През 2025 г. на отчет в детските педагогически стаи са били над 7000 деца, а регистрираните престъпления, извършени от тях – над 4000.

Кога едно дете прекрачва границата между проблемното поведение и престъплението и кой носи отговорност за това? Как обществото да потърси справедливост, без да заправя, че дори когато извършителят е дете, зад престъплението често стои една провалена система от грижи и подкрепа?

Петя Петрова от Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни каза в предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS, че съгласно официалната статистика на институциите в страната, делът на детската престъпност, спрямо общата престъпност, запазва относително стабилни стойности.

„В периода 2020-2025 година те варират между 8 и 10%, като в тези стойности влизат само престъпления, които са извършени от непълнолетни лица на възраст между 14 и 17-годишна възраст, защото те носят наказателна отговорност“, обясни Петрова.

По думите ѝ през 2023-2024 година рязко са се увеличили противообществените прояви, като те най-често са свързани с нарушаване на обществения ред – вандализъм, кражби, употреба на психоактивни вещества и агресия, включително в онлайн среда.

„Употребата на психоактивни вещества води и до извършване на противообществени прояви и нарушаване на обществения ред. Това е един от факторите, които влияят върху противоправното поведение“, подчерта тя.

Според Петрова факторите като цяло са комплексни, но най-вече влияят семейството и родителите. Много от децата, които преминават през местните комисии за противообществени прояви, се отглеждат от баби и дядовци, т.е. родителите отсъстват от живота им, посочи тя и допълни, че родителските конфликти също силно влияят върху противоправното поведение. „Когато детето е свидетел на агресия в дома, то е по-склонно да прояви такава агресия в социалните си контакти с връстниците“, категорична бе Петрова.

Целия разговор вижте във видеото.