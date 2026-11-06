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След междинните избори в САЩ вниманието се насочва към последните две места в Сената – в щатите Мисисипи и Аляска. Демократите се надяват да отстранят досегашните републикански сенатори и да затвърдят позициите си в Конгреса.
Според посочените резултати демократите ще разполагат с 55 места в Сената срещу 44 за републиканците.
Промяната е още по-осезаема в Камарата на представителите, където демократите печелят допълнителни осем места и вече имат 253 представители срещу 157 за Републиканската партия.
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Редактор: Ивайла Маринова