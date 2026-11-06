Снимка: Стопкадър
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Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" репортерът на NOVA Георги Карамфилов ни отвежда на топло, сред безкрайните пясъци на пустинята Сахара.
В тунизийската част на Сахара се намира Шот ел Джерид – най-голямото солено езеро в Северна Африка. През по-голямата част от годината то е почти изцяло пресъхнало. На неговата повърхност остават солни кори, които променят цвета си според светлината и минералния състав.
Сред суровия релеф на Сахара оазисът Чебика придава съвсем различна гледка за привикналите с пясъците очи.
Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.