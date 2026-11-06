Мъж на 65 години загина, а други трима души пострадаха при катастрофа на пътя между Руен и Айтос. Това съобщиха за кореспондента на БТА в Бургас Галя Тенева от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначални данни 65-годишният шофьор вероятно е получил внезапно прилошаване по време на движение. Вследствие на това мъжът навлязъл в насрещното платно и ударил два автомобила.

Вследствие на сблъсъка и трите коли излезли от пътя и паднали в крайпътно дере.

Към момента няма информация за състоянието на тримата пострадали. На мястото се извършва оглед.

Редактор: Георги Иванов