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Ръководителят на украинското външно разузнаване Рустем Умеров ще оглави делегацията на Киев на предстоящите тристранни преговори с Русия и САЩ в Абу Даби. Това потвърди Давид Арахамия, председател на парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски.
„Умеров е ръководителят на преговорите“, заяви Арахамия след брифинг в Белия дом.
Очаква се срещата да се проведе на 10 ноември с участието на представители на Украйна, Русия и САЩ.
Уточнението идва след противоречиви съобщения, че началникът на президентската канцелария Кирило Буданов ще ръководи украинския екип. Съветникът на Зеленски по комуникационните въпроси Дмитро Литвин обясни, че Буданов не е заявявал подобно нещо, а единствено е потвърдил участието си в делегацията.
„Засега няма промени“, посочи Литвин в отговор на въпрос дали Умеров ще оглави преговорния екип.
По-рано днес самият Буданов говори по темата в интервю за американската телевизия CBS, съобщавайки, че именно той ще оглави делегацията.
‼️🇷🇺🇺🇦 Budanov to lead Ukrainian delegation in talks with Russia in Abu Dhabi — CBS News ▪️Kyrylo Budanov identified in the report as the head of Zelensky’s office — stated that he does not expect a breakthrough at the upcoming meeting, though he views the very fact that negotiations have resumed as progress. ▪️According to him, the parties will focus on narrowing the gaps between their positions, and this current round is unlikely to be the last. ▪️The Russian delegation at the talks will be led by Vladimir Medinsky.— Military Summary (@MilitarySummary) November 6, 2026
Информацията беше потвърдена и от високопоставен представител на Европейския съюз, според когото Умеров ще ръководи украинската делегация.
По думите на Арахамия в състава ѝ ще влязат още самият той, Дмитро Литвин, Кирило Буданов и първият заместник-ръководител на президентската канцелария Сергий Кислица.
Украинският екип ще обсъди с американските и руските представители и зачестилите руски нападения срещу страната. Сред темите ще бъде и смъртоносният удар срещу център за хуманитарна помощ в Комишуваха.
Редактор: Георги Иванов