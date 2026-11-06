Ръководителят на украинското външно разузнаване Рустем Умеров ще оглави делегацията на Киев на предстоящите тристранни преговори с Русия и САЩ в Абу Даби. Това потвърди Давид Арахамия, председател на парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски.

„Умеров е ръководителят на преговорите“, заяви Арахамия след брифинг в Белия дом.

Очаква се срещата да се проведе на 10 ноември с участието на представители на Украйна, Русия и САЩ.

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Уточнението идва след противоречиви съобщения, че началникът на президентската канцелария Кирило Буданов ще ръководи украинския екип. Съветникът на Зеленски по комуникационните въпроси Дмитро Литвин обясни, че Буданов не е заявявал подобно нещо, а единствено е потвърдил участието си в делегацията.

„Засега няма промени“, посочи Литвин в отговор на въпрос дали Умеров ще оглави преговорния екип.

По-рано днес самият Буданов говори по темата в интервю за американската телевизия CBS, съобщавайки, че именно той ще оглави делегацията. 

Информацията беше потвърдена и от високопоставен представител на Европейския съюз, според когото Умеров ще ръководи украинската делегация.

По думите на Арахамия в състава ѝ ще влязат още самият той, Дмитро Литвин, Кирило Буданов и първият заместник-ръководител на президентската канцелария Сергий Кислица.

Украинският екип ще обсъди с американските и руските представители и зачестилите руски нападения срещу страната. Сред темите ще бъде и смъртоносният удар срещу център за хуманитарна помощ в Комишуваха.

Редактор: Георги Иванов

Източник: БГНЕС