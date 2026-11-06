Скарлет Йохансон разкри подробности за мистериозната си роля в „Батман: Част II“ (The Batman Part II), признавайки, че работата по нея ѝ е причинила „сериозно екзистенциално безпокойство“, пише „Холивуд рипортър“.

В интервю за Entertainment Tonight, актрисата беше попитана за предстоящите си проекти – „Екзорсистът: Мъченици“ (The Exorcist: Martyrs) и „Батман: Част II“, както и коя от ролите я е извадила най-силно извън зоната ѝ на комфорт.

„Вероятно ролята в „Батман“. По някаква причина тя ми причини сериозно екзистенциално безпокойство“, отговори Йохансон. Актрисата обясни, че ролята се оказала особено трудна за изграждане, макар самата тя да не е напълно сигурна защо.

„Беше много трудно да я разбера. Не знам защо - дали заради самата роля, дали заради етапа от живота ми, в който се намирам, или заради нещо друго, което се случва. Просто беше трудно да намеря ключа към нея. В много отношения ролята беше трудна“, допълни тя.

През май режисьорът Мат Рийвс потвърди, че Йохансон ще се присъедини към продължението на филма му от 2022 г., в който Робърт Патинсън изпълнява ролята на Брус Уейн. Подробности за персонажа, който актрисата ще изиграе, обаче, все още не са разкрити.

Освен Йохансон, новите попълнения в актьорския състав включват Себастиан Стан, Чарлз Данс, Брайън Тайри Хенри и Себастиан Кох.

Продукцията на „Батман: Част II“ беше временно преустановена през октомври, след като Рийвс се оттегли за кратко, за да се погрижи за семеен ангажимент, съобщиха от „Ди Си студиос“ (DC Studios).

По-късно същия месец Стивън Содърбърг („Бандата на Оушън“, „Трафик“) се включи с подкрепата на студиото, за да помогне на Рийвс да завърши последния етап от основните снимки.

Редактор: Цвета Лазаркова