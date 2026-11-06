Британският принц Хари подаде искане за обжалване пред Апелативния съд, след като загуби дело за нарушаване на неприкосновеността на личния живот срещу издателя на британския таблоид „Дейли Мейл“, съобщиха адвокатите му.

Хари, по-малкият син на крал Чарлз III, и останалите ищци по делото, сред които е и певецът Елтън Джон, настояват за обжалване с аргумента, че съдебното решение, включително частта за разноските, е „неправилно от правна и фактическа гледна точка“, се посочва в изявление на адвокатската кантора „Шериданс“, изпратено до АФП.

Висшият съд постанови решение срещу принц Хари и още шестима ищци, като ги задължи да направят първоначално плащане в размер на 9,5 млн. британски лири.

Редактор: Цвета Лазаркова