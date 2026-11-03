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Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф каза, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, ще се проведат преговори между Русия и Украйна с американско посредничество.
В края на октомври Русия заяви, че е готова да възобнови тези мирни преговори, които са в застой от началото на годината.
Русия с нови мирни преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби
Последната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария, без да доведе до разрешаване на конфликта, тъй като и двете страни настояваха да бъдат изпълнени техните условия.
„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира”, поясни Уиткоф в социалната платформа Х.
The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace. Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction. We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026
Освен това специалният пратеник на САЩ уточни, че американските преговарящи ще посетят Брюксел през тази седмица, за да се срещнат с „представители на Франция, Германия, Великобритания, ЕС и НАТО, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна”.
Редактор: Мария Барабашка