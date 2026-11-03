Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че през нощта срещу 3 ноември са засечени две въздушни цели в близост до границата с Украйна. Заради инцидента два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили бяха вдигнати от авиобазата „Михаил Когълничану“, а жителите на северната част на окръг Тулча получиха предупредителни съобщения чрез системата RO-ALERT.

Според военното министерство радарните системи са идентифицирали две въздушни цели в района на украинските градове Измаил и Килия, разположени близо до румънската територия. Същевременно украинският Център за въздушни операции е потвърдил присъствието на няколко дрона в региона, включително край град Вилково.

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След засичането на въздушните цели два испански изтребителя F-18, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“. Румънските военни власти са уведомили Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от активиране на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча.

Румънското Министерство на отбраната уточни, че при проследяването на въздушните цели не са установени нарушения на въздушното пространство на страната. Макар дроновете да са били засечени в близост до границата, няма данни те да са навлизали на румънска територия.

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Предупреждението чрез RO-ALERT е изпратено в 23:43 ч., за да информира жителите на северната част на окръг Тулча за присъствието на безпилотни летателни апарати в граничния район. Въздушната тревога е отменена в 00:21 ч.

Редактор: Станимира Шикова