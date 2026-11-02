Четирима души, включително двумесечно бебе, загинаха при експлозия на камион, натоварен с взривни вещества, в южната част на Колумбия. Нападението е извършено в неделя вечерта в близост до военна база в община Планадас, департамент Толима, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Взривът е нанесъл щети на болница и няколко жилищни сгради. По данни на колумбийските медии около 20 души са пострадали. Ранените са били откарани в местно училище, където са получили медицинска помощ, съобщи кметът на Планадас Хуан Камильо Уехе пред местна радиостанция.

Взрив на самоделна бомба пред жилищна сграда в Атина рани четирима души

„С дълбока скръб съобщавам за все още предварителния брой на жертвите от атаката в Планадас, при която загинаха четирима души, включително бебе на едва два месеца. Това е недопустимо“, написа губернаторката на Толима Адриана Магали Матис в социалната мрежа Екс.

Засега никоя въоръжена групировка не е поела отговорност за нападението. Според кмета на Планадас освен камиона с експлозиви местни жители са забелязали и безпилотни летателни апарати над централната част на града. Дроновете все по-често се използват от незаконни въоръжени формирования в страната.

Атентатът е поредният епизод от ескалиращото насилие в Колумбия, която преживява най-тежката си криза в областта на сигурността от десетилетие. От встъпването си в длъжност през август президентът Абелардо де ла Есприеля предприе военна офанзива срещу лагерите на партизанските формирования. Действията вече са довели до десетки жертви, сред които най-малко осем деца.

Междувременно незаконните въоръжени групи продължават да извършват бомбени нападения и убийства. Само през миналата седмица са регистрирани най-малко четири подобни атаки, една от които е отнела живота на полицейски служител.

Редактор: Георги Иванов