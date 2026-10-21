Четирима души, сред които двама полицаи, бяха ранени при експлозия пред входа на жилищна сграда в центъра на Атина.

По първоначална информация управителят на сградата подал сигнал в полицията за оставена чанта пред входа на блок в квартал Колонос. По думите му в нея имало наркотици.

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Двама полицаи пристигнали на място и отворили чантата. Според първоначалните показания на единия от служителите вътре имало вещество, наподобяващо наркотици, електронна везна и таблетки.

Малко след това в чантата избухнала самоделна бомба. Причините за детонацията все още не са изяснени.

Сред пострадалите са управителят на сградата и двамата полицаи. И четиримата ранени са откарани в болница, като състоянието на единия от служителите на реда е по-тежко.

На мястото на инцидента са изпратени 18 пожарникари и шест пожарни автомобила. Очаква се в разследването да се включат и служители на антитерористичното звено.

Редактор: Георги Иванов