Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отмени частичното бедствено положение в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. То беше обявено вчера заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Ямбол, цитирани от кореспондента на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

Режимът беше въведен в 7:30 ч. на 10 ноември, минути след подаването на сигнала за тежките пътни инциденти в района на областта. Като основание за решението си областният управител посочи създалата се извънредна ситуация и значителните материални щети вследствие на катастрофите.

Със заповедта бяха разпоредени мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от инцидентите, оповестяване на населението чрез националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT, както и привеждане в готовност на необходимата техника и човешки ресурси.

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