Държавният резерв се включва в подкрепа на жителите на Козлодуй, където бедственото положение продължава заради проблеми с водоснабдяването. Агенцията ще предостави 864 000 литра бутилирана питейна вода, за да подпомогне населението с цел преодоляване на кризисната ситуация.

Помощта се осигурява след искане от кмета на общината и решение на Министерския съвет.

Водата ще бъде предоставена в 10-литрови разфасовки, а община Козлодуй ще организира транспортирането и разпределението ѝ сред засегнатите жители.