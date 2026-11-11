В четвъртък призори отново видимостта ще е понижена в ниската част на страната, но най-вече в Северозападна и Югоизточна България. Облачността след вдигането на мъглите ще е променлива с изгледи за повече слънце в областите на изток. Следобедът ще е ветровит със силни фьонови пориви от юг-югозапад. Дневните температури ще са в интервала 15-20, в Дунавската равнина до 22-23 градуса.

По планините времето ще е неприветливо. Макар и с кратки разкъсвания, облачността ще е по-често плътна с понижена видимост. Ще духат опасно силни южни ветрове, особено по планинските била и северните склонове. Скоростта им на моменти ще е над 80-100 километра в час. Няма да е студено, температура в топлите часове ще са от 10 градуса по върховете до 15 в ниския планински пояс.

Кулминацията на настоящият топъл цикъл ще е в петък, когато дневните максимални температури ще са между 20 и 25 градуса. В същия ден се очакват и най-силните пориви на южния вятър – на места със скорост до 80-100 километра в час.

Денят ще е с променлива облачност, като едва привечер, по преминаващ студен атмосферен фронт, се очакват валежи в Северозападна България.

В събота денят ще е преобладаващо облачен, по движението на студения фронт се очакват кратки, временно интензивни валежи, които в по-голяма степен и интензивност ще засегнат Централна и Източна България. В Северна и в Западна България термометрите следобед ще показват от 8 до 13 градуса, до 18 в централните южни райони.

Неделята ще остане облачна, мъглива и прохладна. Ще има условия за кратки валежи в незначителни количества, на повече места в Западна България. Ще е осезаемо по-хладно с дневни температури от 7 до 12 градуса.

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