Автомагистрала „Тракия“ беше отворена за движение през нощта след тежките верижни катастрофи, в които участваха над 80 автомобила. Десетки полицаи, пожарникари, военнослужещи и екипи на „Пътна помощ“ работиха с часове, за да освободят пътното платно от смачканите превозни средства, разпилените товари и отломките. В операцията бяха включени около 100 специализирани автомобила.

Разчистването продължи до ранните часове на нощта. На място останаха близо 100 души, които трябваше да изтеглят тежкотоварните камиони и останалите катастрофирали превозни средства. Работата беше затруднена от мащаба на произшествието и огромните поражения по автомобилите.

Сред участвалите в операцията беше Иван Войнов от Браншовия съюз „Пътна помощ“. Той разказа, че изтеглянето на тежките камиони изисквало специализирана техника и изключително внимателни действия. „С репатрак сме, с голям камион. Правим дупка и се опитваме да ги дърпаме напред. Много е трудно, по 40 тона е един камион“, обясни Войнов.

По думите му дори дългогодишният опит в работата при тежки пътнотранспортни произшествия не го е подготвил за подобна гледка. „Много катастрофи сме виждали за осем години, много, но такова нещо - не. Тежко е положението. От самото начало сме тук, може би вече пет часа“, сподели той. На въпрос докога ще остане на място отговори кратко: „Колкото е нужно“.

Зад мащабите на катастрофата обаче остават и историите на хора, чиито действия са помогнали да бъдат спасени човешки животи. „Ужасна картина е тук. Има във верижните катастрофи водачи, които с действията си са спасили живота на няколко души. Така е спрял, че да спре удара. Има и героизъм тук“, разказа Красимир Димитров.

Сред първите, отзовали се на сигналите за катастрофата, е пожарникарят Валери Славов, който има 14 години стаж в професията. В деня на трагедията той пристигнал на работа час по-рано, малко преди в службата да бъде получено първото съобщение за произшествието. „Информацията беше за пътнотранспортно произшествие на „Тракия“, затова бяха изпратени много екипи“, разказа Славов.

На място спасителите се сблъскали не само с тежко деформираните автомобили, но и с уплахата на хората, попаднали в катастрофата. „Страшно много хора бяха и бяха много изплашени“, спомня си пожарникарят. Въпреки дългогодишния си опит той признава, че все още не е успял да осмисли преживяното. „Не съм го осмислил още. Допреди няколко часа бях на терен. Не искам да виждам повече подобно нещо“, казва Славов.

Най-тежкият спомен за него остават лицата на пострадалите, Дано тези, на които сме помогнали да се оправят. Дано да сме помогнали навреме“, надява се пожарникарят.

Денонощие след катастрофата мъглата отново ограничи видимостта по автомагистрала „Тракия“. Движението вече е възстановено, а преминаващите през участъка шофьори се движат с повишено внимание и съобразена с условията скорост. След часове тежка работа пътното платно беше освободено. За участвалите в спасителната операция обаче споменът за случилото се ще остане далеч след отстраняването на последните отломки.