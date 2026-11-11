Държавите членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение за бюджета на Общността за 2027 г. Договорената финансова рамка предвижда близо 200 млрд. евро за поемане на нови бюджетни ангажименти и над 211 млрд. евро за плащания. Това съобщиха от Съвета на ЕС след преговори между представителите на европейските институции.

Бюджетът за следващата година е последният в рамките на действащата седемгодишна финансова програма на Съюза за периода 2021–2027 г. Споразумението трябва да осигури средства за изпълнението на европейските политики, като същевременно запази възможността за реакция при нови кризи и непредвидени обстоятелства.

Според договорените параметри 199,7 млрд. евро са предвидени за бюджетни ангажименти, а 211,5 млрд. евро – за реални плащания. Разликата се дължи на начина, по който функционира европейският бюджет. Ангажиментите представляват средства, които ЕС се задължава да предостави за програми и проекти, включително такива с многогодишно изпълнение. Плащанията обхващат сумите, които действително трябва да бъдат изплатени през съответната година, включително по вече поети задължения.

Допълнително са оставени 710,1 млн. евро свободен ресурс в рамките на допустимите разходни тавани. Целта е Европейският съюз да разполага с финансова гъвкавост при възникване на извънредни ситуации.

Сред основните предизвикателства, за които бюджетът трябва да осигури необходимите средства, европейските институции посочват продължаващите кризи в Украйна и Близкия изток.

Най-голям дял от новите бюджетни ангажименти е насочен към политиките за сближаване, устойчивост и европейски ценности. За тях са предвидени близо 75,8 млрд. евро. Тези средства са част от финансовата подкрепа за развитието на регионите и изпълнението на общите европейски програми.

За природните ресурси и околната среда са договорени 57,1 млрд. евро, а за единния пазар, иновациите и цифровизацията – около 22 млрд. евро.

Близо 15,5 млрд. евро са предвидени за политиките на ЕС, свързани със съседните държави и международните отношения. Средствата за миграция и управление на границите възлизат на 5,8 млрд. евро, а за сигурност и отбрана са заложени приблизително 3,1 млрд. евро.

Споразумението включва и 650 млн. евро по линия на заемната подкрепа за Украйна.

Главният преговарящ от името на Съвета на ЕС – ирландският министър на финансите Саймън Харис, подчерта, че бюджетът трябва да осигури възможност за решителни действия, без да създава допълнителна тежест за националните финанси и данъкоплатците.

По думите му европейските средства трябва да бъдат насочени към инициативи с конкретни резултати, които укрепват устойчивостта на Съюза и защитават мира, сигурността и благосъстоянието на гражданите.

Постигнатото споразумение все още не означава окончателно приемане на бюджета. Европейският парламент и Съветът на ЕС разполагат с 14 дни, за да го одобрят официално.

Очаква се Съветът да разгледа договорените параметри на 23 ноември. За окончателното приемане е необходимо квалифицирано мнозинство сред държавите членки.

Бюджетът за 2027 г. ще бъде последният годишен финансов план в настоящата многогодишна рамка, преди Европейският съюз да премине към следващия бюджетен период.