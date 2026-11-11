Двама души са арестувани при операция на ГДБОП срещу трафика на хора с цел сексуална експлоатация в кюстендилската община Сапарева баня. Сред установените жертви е и 14-годишно момиче.

Специализираната полицейска акция е проведена на 10 ноември. Задържани са 40-годишен мъж и 34-годишна жена, за които се разследва участие в престъпната дейност.

По данни на разследващите трима души били поставени в зависимост и принуждавани да извършват сексуални услуги в продължение на около година. За упражняване на контрол върху тях са използвани различни форми на психически и физически тормоз, включително насилие, електрошокови устройства и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил. Разпитани са свидетели, а разследващите продължават да събират доказателства за обстоятелствата около предполагаемата престъпна дейност. Работата по установяване на всички факти и евентуалната съпричастност на други лица продължава.