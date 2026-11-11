Мъглата е характерно метеорологично явление през есенно-зимните месеци, много типично за декември и януари. Този ноември всеки ден в нашата страна е имало синоптична станция, в която има регистрирана мъгла. Това заяви в „Твоят ден” синоптикът от Българската академия на науките д-р Анастасия Стойчева. Според нея обаче водачите на пътя подценяват предупрежденията за мъгли.

„Ние сме споменали възможността за намалена видимост и мъгла в седмичните прогнози от 6 и 7 ноември, отнасяйки се за 10 ноември, вторник”, посочи тя. „До сутринта в югоизточните райони е имало не много значителни валежи. След това облачността се е разкъсала и е намаляла и се е образувала тази краткотрайна мъгла заради високата влажност”, добави синоптикът.

По думите ѝ двете явления, които все още са предизвикателство за науката метеорология, са интензивните следобедни валежи и мъглите. „Радиационните мъгли са много локално явление и те са различни от онези инверсионни мъгли, които падат и продължително се задържат за цели дни”, каза Анастасия Стойчева.

Тя обясни, че мъглата на „Тракия” във вторник е била радиационна мъгла, която се е задържала за кратко време. „Два часа по-късно вече е нямало мъгла и по тази причина ние не издаваме предупреждение”, каза синоптикът.

Стойчева каза още, че най-близката станция на НИМХ до участъка, в който се е случило нещастието, е в Карнобат. По думите ѝ сутринта в Карнобат е регистрирана мъгла с видимост 500-600 метра.

„Това не е гъста мъгла, но това не означава, че на мястото, където е станал инцидентът, няма гъста мъгла. По тази причина е много трудно да се оценят районите, в които има гъста мъгла. В същия момент в Пловдив мъглата е била с видимост под 50 метра”, посочи тя.

„Мъглата не би трябвало да създава такъв проблем, очевидно има други обстоятелства, които са допринесли за това нещастие”, смята синоптикът.

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