Кабинетът взе решение, че ще бъдат изплатени еднократни помощи на всички семейства на загиналите в катастрофата на магистрала „Тракия” в размер на 8000 евро. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова след редовното заседание на Министерския съвет.

Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите за социално подпомагане в страната, за да получат конкретна консултация, ако се нуждаят от еднократна помощ, предвидена по закон.

Пострадалите, които имат нужда от психологическа помощ, също могат да се обърнат към общинските дирекции за социално подпомагане, откъдето ще им бъде предоставена безплатна подкрепа. Очаква се еднократната социална помощ да бъде изплатена в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси, обясни Ефремова.

Министърът коментира още промените в Закона за личната помощ, внесени от "Прогресивна България". "Основната цел на предложенията в Закона за личната помощ е да осигурим качество, ефективност и контрол", обясни тя. Фокусът пада върху осигуряването на независим живот за хората с увреждания.

Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти при предлаганите промени в Закона за личната помощ, каза Ефремова.

Законопроектът предлага отпадане на обвързването на заплащането на личните асистенти с минималната работна заплата. Ще има нов начин за изчисляване на ставката, предвид предлагания нов вид правоотношения, но възнаграждението няма да бъде по-ниско от получаваното досега, посочи министърът. По думите ѝ в някои случаи при преоценяване на часовете за предоставяне на услугата е възможно възнаграждението да бъде и малко по-високо.

Ефремова обясни, че се предлага отношенията с личните асистенти да бъдат уредени със специален договор вместо с трудов. Според нея тази форма съответства по-добре на същността на предоставяната услуга и ще позволи по-гъвкаво осигуряване на подкрепата за хората с увреждания. Тя ще даде възможност и на по-широк кръг лица, които в момента не могат да бъдат лични асистенти, да станат такива, добави министърът.

На въпрос дали промяната ще се отрази на стажа на асистентите Ефремова каза, че в законопроекта е предвидено времето да се зачита за осигурителен стаж. „Няма да се загубят права от страна на личните асистенти и те ще могат да се осигуряват по същия начин“, заяви тя и уточни, че са предвидени и промени в Кодекса за социално осигуряване.

Като причина за предлаганата промяна министърът посочи изискването при трудов договор да има определено място на работа, което в момента е домът на човека с увреждане. По думите на министъра, когато той излезе например до магазина и асистентът го придружава, отсъствието на асистента от посоченото работно място може формално да бъде отчетено като проблем.

Основната цел на предложенията е да се осигурят качество, ефективност и контрол при предоставянето на средствата, като водещ остава независимият живот на хората с увреждания, подчерта Ефремова. Тя добави, че промените са насочени към подобряване на услугата и на начина, по който се уреждат правоотношенията с личните асистенти, които в повечето случаи са хора от близкия семеен кръг.