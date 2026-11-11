Днес е ден на национален траур, след като 11 души загинаха, а десетки бяха ранени в тежката катастрофа на магистрала "Тракия". След трагедията политическите реакции се завихриха. На фона на съболезнованията към близките на жертвите и подкрепата за пострадалите се чуха и искания за политическа отговорност за състоянието на пътната безопасност в страната.

„В такива случаи мъглата пада и скрива отговорността на много институции”, каза журналистът Емилия Милчева в ефира на „Твоят ден”. Тя припомни катастрофата край Своге, при която загинаха 20 души. Тогава трима министри подадоха оставки, но това не реши проблема с пътната безопасност. Милчева отбеляза, че след катастрофата на „Тракия” трябва да стане ясно защо липсват системи за предупреждение и пътна полиция, която да следи движението. Също така подчерта, че трябва да се установи какво е качеството на пътя.

Политологът проф. Росен Стоянов беше категоричен, че не биваше тези дни трагичният случай да се политизира. Той каза, че магистрала „Тракия” не може да бъде наречена "магистрала" в пълния смисъл. Стоянов отбеляза, че хората се страхуват от пътни джигити и шофьори, неспазващи правилата.

Политологът проф. Мария Пиргова попита защо след толкова промени в Закона за движение по пътищата не е променена скоростта, с която превозните средства имат право да се движат на магистралите, а и по другите пътища. Тя беше категорична, че сега няма нужда от оставки, а от смирение.

Милчева смята, че няма нищо изненадващо в това, че опозицията иска оставки. Тя подчерта, че важен проблем е корупцията при строителството на пътища.

Стоянов каза, че „държавата употребява случващото се, за да пълни дадени държавни касички”. Той обясни, че при нарушение на скоростта е редно тези водачи да бъдат спирани от движение, „защото глобата няма да спаси от катастрофа”.

Целия разговор гледайте във видеото.