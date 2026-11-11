Както от магистрали, така и от обществени поръчки много средства се отклоняват, за да се захранват партийни централи и определени политици. Това е един от най-големите проблеми у нас. Когато се стига до 30%,40%, 50% отклоняване от сумата в други направления, тогава не може да се очаква и качествено изпълнение. Това каза общинският съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в ефира на „Твоят ден”.

Тя отбеляза, че личната отговорност на шофьорите също е много важна. И допълни, че по-добре да закъснееш за някъде, отколкото да не стигнеш. Григорова призова да се шофира внимателно и съобразено с условията и правилата.

Икономистът Щерьо Ножаров каза, че около 26% от обществените поръчки са с пряко възлагане – т.е. няма конкурсна процедура, а 62% са само с един изпълнител, който участва в конкурса. Той беше категоричен, че за да има качествено строителство на пътищата трябва да има сериозна реформа в Закона за обществените поръчки, а такава не се забелязва. Ножаров беше категоричен, че състоянието на пътищата е лошо, което обуславя и рисковете.

Григорова е на мнение, че тежкотоварният трафик трябва да се пренасочва по жп линиите, но за тази цел е необходимо да се работи в посока на подобряване на инфраструктурата. Това обаче не се случва, защото БДЖ е „унищожено”, появили са се частни превозвачи, които обаче „не се справят”, каза още общинският съветник.

Григорова беше категорична, че в АПИ трябва да има промени. По думите ѝ „Националното тол управление” е напълно безсмислена структура, тя трябва да бъде насочена към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Тя допълни, че точно ИААА проверява автобусите и тировете. А, по думите ѝ, в страната има около 100 инспектора на Агенцията, но на терен са около 30.

Ножаров отбеляза, че България е на четвърто място по брой полицейски служители на 100 хиляди човека от населението. В ЕС са 318. И допълни, че разходите за тази система са 2,5% от БВП при средно около 1,45 за ЕС. Григорова обаче каза, че не може да се правят подобни сравнения. Тя смята, че полицаите трябва да бъдат подкрепени.

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