Епидемията от ебола в Конго е надхвърлила 11 000 случая, съобщи правителството в сряда, цитирано от "Асошиейтед прес". Тревожната цифра подчертава сериозността на ситуацията, докато страната се бори с разпространение на заболяването.

Според последните данни на Министерството на здравеопазването 11 042 души са заразени със смъртоносния вирус, който вече е отнел живота на 5387 души — почти половината от заразените. Това е най-смъртоносната епидемия от ебола в историята на Конго.

Епидемията беше обявена в средата на май. Оттогава властите в страната изпитват затруднения да овладеят разпространението ѝ заради редица фактори, сред които въоръжени конфликти, криза в здравната система, лоша пътна инфраструктура и насилие от страна на местни жители, подхранвано от недоверие и дезинформация.

Вирусът Бундибуджо, причинил настоящата епидемия, няма ваксина или лечение. Той се е разпространил в осем от общо 26 провинции на страната.

Подновяването на насилието в двата основни огнищни района провинциите Итури и Северно Киву предизвиква тревога сред здравните власти. Те призовават за прекратяване на бойните действия, за да могат медицинските екипи да достигат безпрепятствено до болните.

Здравни заведения и медицински специалисти също са били обект на нападения от страна на хора в общности, които не вярват в съществуването на вируса. Регистрирани са няколко нападения срещу здравни работници.

Експерти призовават за по-големи усилия за забавяне и ограничаване на разпространението на болестта в Конго. Междувременно вирусът е достигнал до няколко африкански държави, сред които Уганда, Кения и Нигерия.

От откриването на заболяването през 1976 г. са регистрирани десетки епидемии от ебола. Най-мащабната и смъртоносна епидемия беше в Западна Африка между 2014 и 2016 г. Тогава бяха регистрирани 28 000 заразени и над 11 000 починали. Настоящата епидемия вече заема второ място по мащаб и смъртност. За периода от обявяването ѝ досега броят на случаите и починалите е поне три пъти по-голям в сравнение със същия период от епидемията в Западна Африка.