Двама работници са ранени сериозно при експлозия в рафинерия на компанията „Мотор Ойл“ в Коринт, югозападно от Атина.

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Съобщава се, че експлозията е станала по време на ремонтни дейности, като и двамата пострадали са с изгаряния и са отведени в болница за лечение.

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Това е втората експлозия в рафинерията след друг взрив там миналата седмица, при който загинаха двама служители по поддръжката.

Редактор: Станимира Шикова