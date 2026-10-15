Снимка: iStock, илюстративна
При предходния взрив загинаха двама души
Двама работници са ранени сериозно при експлозия в рафинерия на компанията „Мотор Ойл“ в Коринт, югозападно от Атина.
Пет жени загинаха след експлозия в завод за храни в Гърция
Съобщава се, че експлозията е станала по време на ремонтни дейности, като и двамата пострадали са с изгаряния и са отведени в болница за лечение.
Трима души пострадаха след експлозия на бензиностанция в Тирана
Това е втората експлозия в рафинерията след друг взрив там миналата седмица, при който загинаха двама служители по поддръжката.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Магдалена Димитрова. БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни