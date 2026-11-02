Докато представя новите си мемоари „One Helluva Ride“ на скорошно събитие, Майкъл Дъглас беше попитан за Джак Никълсън и отношенията му с актьора от „Сиянието“.

„Бих искал да съм играл заедно с Джак. Той вече не работи. Добре е. Изчезна от публичното пространство. Знам това“, каза Дъглас. След това допълни: „Все още се виждаме, но той е добре. У дома си е и се разхожда по чехли. Заслужил си го е. Разбирам го. Той е няколко години по-възрастен от мен, но го разбирам".

Снимка: Getty Images

Дъглас е на 82 години, а Никълсън – на 89. Макар двамата никога да не са играли заедно на екран, Дъглас е продуцент на филма от 1975 г. „Полет над кукувиче гнездо“, в който Никълсън изпълнява ролята на Рандъл Макмърфи. Лентата получава девет номинации за „Оскар“ и печели пет награди, включително за най-добър актьор за Никълсън и за най-добър филм.

Снимка: Getty Images

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Въпреки че Никълсън никога не е обявявал официално оттеглянето си от киното, носителят на „Оскар“ не се е снимал във филм след „Как да разбера“ от 2010 г. Той също така рядко е сниман от фотографи, макар че дъщеря му Лорейн публикува негова снимка по случай рождения му ден през април.

На кадъра, споделен в историята ѝ в Instagram, Никълсън се усмихва и ръкопляска, докато седи до Джони Мичъл. Лорейн не уточнява кога е направена снимката, а просто добавя надписа „89!!“. Преди това тя публикува и снимка на по-младия Джак с текст „89?“.

Последната публична поява на Никълсън беше по време на телевизионното специално предаване по случай 50-годишнината на „Saturday Night Live“ по NBC през февруари 2025 г. Той присъства на събитието заедно с дъщеря си.