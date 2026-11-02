Франция предприема мащабни мерки срещу разпространението на дефектни презервативи, след като проверки установиха сериозни пропуски в качеството на изделия, продавани в Европейския съюз. Властите разпоредиха изтеглянето на 15 вида продукти, произведени от малайзийската компания Richter Rubber Technology.

Мярката засяга приблизително 7 милиона ултратънки презерватива, разпространени на европейския пазар под различни търговски марки. Част от тях са достигнали до потребители във Франция, но проблемът не се ограничава до страната.

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Решението идва след сигнали за скъсване на презервативи по време на употреба, включително случаи, при които е съобщено за нежелана бременност. Информацията е посочена в заповед на френското Министерство на икономиката от 22 октомври, публикувана в официалния държавен вестник на 30 октомври.

Последвалите лабораторни анализи разкрили отклонения в дебелината и качеството на латекса. Част от изследваните изделия не преминали успешно тестовете за устойчивост на налягане, разтягане и наличие на микроскопични отвори. Проверяващите установили и недостатъчен контрол върху производствените процеси.

Заради констатираните нарушения френското правителство забрани за срок от една година вноса и продажбата на ултратънки презервативи, произведени по засегнатия технологичен процес. При необходимост ограничението може да остане в сила и след изтичането на този период.

Настоящата мярка е продължение на проверки, започнали след предишни сигнали за проблеми с продукцията. В края на май и началото на август от пазара вече са били изтеглени приблизително 260 000 презерватива. След тези действия осем потребители са съобщили за скъсване на изделия по време на употреба.

Френските институции са публикували подробна информация за засегнатите продукти и производствени партиди. Разпоредено е те да бъдат премахнати от търговската мрежа, а потребителите, които вече са ги закупили, да ги върнат.

Властите предупреждават, че употребата на дефектните изделия може да създаде риск както от нежелана бременност, така и от заразяване с полово предавани инфекции.

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На хората, които са използвали презервативи от засегнатите партиди, се препоръчва да си направят изследвания за полово предавани инфекции. При закъснение на менструацията се препоръчва и тест за бременност. При притеснения за здравето потребителите могат да потърсят консултация с лекар или специализиран център за сексуално здраве.

Френската Генерална дирекция за конкуренция, потребителски въпроси и борба с измамите призовава гражданите да подават сигнали за случаи на скъсване или пробиване на презервативи чрез официалната платформа за съобщаване на здравни инциденти.

Редактор: Цветина Петкова