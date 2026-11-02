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Животното било затворено близо час в автомобил в Солун
Жена е била задържана от полицията в Солун и впоследствие глобена с 1000 евро, защото оставила кучето си само в автомобила си, съобщава агенция АНА-МПА.
Сигнала, че животното е само в колата, е подал преминаващ гражданин след като кучето прекарало в паркирания автомобил близо час.
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Гръцката полиция съобщи, че е задържана 40-годишната собственичка на кучето. Срещу нея е заведена преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Наложената административна глоба е в размер на 1000 евро.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Петър Къдрев, БТА
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