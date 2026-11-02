Цените на петрола отбелязаха рязък спад по време на търговията в понеделник, 2 ноември, след появата на информации за възможен напредък към дипломатическо уреждане на конфликта между САЩ и Иран. Надеждите за преговори отслабиха притесненията на инвеститорите от нови смущения в доставките на суров петрол от Близкия изток.

Към 16:30 часа българско време фючърсите на международния сорт Брент поевтиняха с 6,15% до около 106,50 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI също отчете значителен спад – с 6,43% до 97,40 долара за барел.

Петролът поевтиня заради надеждите за овладяване на конфликта между САЩ и Иран

Основен фактор за движението на пазарите станаха съобщенията, че иранското ръководство е дало зелена светлина за търсене на дипломатическо решение. Според иранската държавна информационна агенция IRNA върховният лидер на страната е одобрил усилията на правителството за започване на преговори, насочени към прекратяване на продължаващия от месеци конфликт, съобщи Reuters.

Информацията засили очакванията за възможно намаляване на напрежението в Близкия изток – регион с ключово значение за световните доставки на петрол и природен газ. Продължителните военни действия създадоха сериозна несигурност на енергийните пазари, като опасенията за нарушения в производството и транспорта на суровини поддържаха цените на високи равнища.

Значителен спад: Цените на петрола достигнаха най-ниското си ниво от два месеца насам

Възможността за дипломатически пробив обаче променя очакванията на инвеститорите. При намаляване на риска за доставките отслабва и натискът, който геополитическото напрежение оказва върху цените на петрола. Засега съобщенията за готовност за разговори не означават, че е постигнато споразумение между Вашингтон и Техеран. Развитието на дипломатическите контакти и ситуацията в Близкия изток ще останат сред основните фактори, определящи посоката на международните петролни пазари.

Редактор: Цветина Петкова