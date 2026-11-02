Хакери успяха да превземат електронни рекламни билбордове в няколко държави и да заменят обичайните реклами с порнографски видеоклипове. Мащабната кибератака засегна екрани в Египет, Малайзия и Бразилия, като има съобщения за подобни случаи и в Ирак и Китай. Според предполагаемите извършители откриването на уязвимите системи е отнело едва два часа, съобщи CNN.

Един от най-необичайните инциденти е регистриран на 29 октомври в египетския град Гиза. Огромен дигитален билборд, разположен край натоварената магистрала „26 юли“, която свързва Кайро със западните му предградия, внезапно започнал да излъчва кадри със сексуално съдържание.

Кибершпионаж чрез реклами на близо 200 000 сайта и приложения: Засечени са в мрежите на НАТО, ООН и ЕК

Гледката предизвикала смут сред преминаващите шофьори. Някои от тях дори спрели автомобилите си, за да заснемат случващото се с телефоните си. Видеоклипове от мястото бързо се разпространили в социалните мрежи.

قررت السلطات في مصر إيقاف جميع الشاشات الإعلانية على الطرق العامة بشكل احترازي، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو خادش للحياء (إباحي) ظهر على إحدى الشاشات الإعلانية الواقعة أعلى طريق محور 26 يوليو في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد https://t.co/2mPjPAFq5P — adel (@adla63420668) October 29, 2026

Върху компрометирания екран се появили и псевдоними на предполагаемите хакери, както и адрес на канал в Telegram.

تهكير لوحة إعلانات ضخمة بفـيلم إباحي على محور 26 يوليو في الإتجاه المؤدي لمدينة الشيخ زايد بأكتوبر 🚨🚨 ومصدر أمني يصرح: إيقاف جميع الشاشات الإعلانية لـ حين ضبط المتسبب في الفيديو الإبـ. احي والشركة المسؤولة أكدت وجود اختراق سيبراني، وإن فيه تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية https://t.co/0OlRYiCFGr — عادل الملاح (@AdelMallah) October 29, 2026

Как хакерите получили достъп до билбордовете?

Според египетското Министерство на вътрешните работи атаката не е била насочена единствено срещу конкретния рекламен екран. Разследването установило пробив в системата на международна компания, която предоставя услуги за електронно разпространение на рекламно съдържание.

Именно чрез тази система неразрешените видеоклипове били излъчени едновременно на екрани в различни държави. Египетската компания Al Arabia United, която управлява засегнатия билборд, потвърдила неоторизиран достъп и съобщила, че е спряла излъчването. Започнало разследване в сътрудничество с компетентните власти.

Междувременно хакерска група, използваща името Leakers$, поела отговорност за атаката. Нейни представители разказали пред The Cairo Report, че са използвали слабости в софтуера за управление на LED екрани. По думите им чрез автоматизирано търсене в интернет успели да открият хиляди недостатъчно защитени системи само за около два часа.

Обвиниха 19-годишен българин в хакерски атаки срещу институции, медии и фирми

Групата твърди, че е получила достъп до рекламна инфраструктура в Египет, Малайзия, Бразилия, Китай и други държави. Точният начин на проникване обаче не е независимо потвърден.

Предполагаемите извършители заявили, че целта им не е била да изнудват операторите за пари, а да покажат колко лесно могат да бъдат компрометирани системи, които управляват рекламни съоръжения на обществени места.

В Малайзия местните власти в град Клуанг потвърдили, че няколко обществени LED екрана са били хакнати и са показвали неприлично съдържание. Засегнатите съоръжения били изключени, а полицията започнала проверка.

В бразилския град Кампу Майор електронен билборд също започнал да излъчва порнографски кадри. Компанията, която го управлява, потвърдила кибератака, спряла оборудването и подала сигнал в полицията. Съобщения за подобни случаи има и от Ирак и Китай, но информацията за тях остава по-ограничена.

Защо подобни атаки са възможни?

Случаят поставя въпроса за сигурността на дигиталните рекламни мрежи. За разлика от традиционните билбордове, електронните екрани могат да бъдат управлявани дистанционно чрез специализиран софтуер и интернет връзка. Това позволява рекламното съдържание да се сменя бързо и едновременно на множество места, но създава и рискове, ако системите не са достатъчно добре защитени.

При пробив в централизирана платформа нападателите потенциално могат да получат контрол върху голям брой екрани, без да имат физически достъп до тях. Египетските власти вече са предприели правни действия във връзка с последната атака. Разследването трябва да установи кои са извършителите и как е бил осъществен достъпът до международната рекламна система.

Редактор: Цветина Петкова