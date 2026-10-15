Израелска компания е използвала обикновени интернет реклами за мащабно проследяване на потребители и проникване в електронните им устройства. Рекламите са достигнали до близо 200 000 уебсайта и мобилни приложения, а сред мрежите, в които са засечени, са тези на НАТО, ООН, Европейската комисия и американското Министерство на отбраната.

Зад операцията стои основаната през 2020 г. израелска компания Discover-Tech. Според канадската организация за киберсигурност Citizen Lab и американската фирма Confiant тя е използвала рекламни платформи на технологични гиганти като Google, Comcast и руската Yandex, за да събира информация за интернет потребители и да подпомага атаки с шпионски софтуер.

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Как обикновена реклама се превръща в инструмент за шпионаж?

Рекламите често представяли напълно обичайни продукти, включително телефони и безжични слушалки. За да започне проследяването, не било необходимо потребителят да кликва върху тях. Достатъчно било рекламата да се зареди на посетения сайт или в мобилно приложение.

По този начин компанията можела да идентифицира устройства, да проследява активността им и в определени случаи да се опитва да извлече телефонни номера. Използвани били и механизми за обмен на рекламни идентификатори, които позволявали наблюдението да продължи дори извън сайтовете, показващи конкретните реклами.

Според Confiant Discover-Tech е разпространявала най-малко 10 милиона реклами дневно. Съоснователят на компанията Джером Дангу допуска, че чрез тази система потенциално са били засегнати стотици милиони потребители по света.

Потвърдени са 45 заразени устройства в „Ал Джазира“

Разследващите установяват връзка между рекламната мрежа и израелската компания Candiru, която разработва мощен шпионски софтуер. През 2021 г. тя беше включена в американския черен списък заради предполагаеми доставки на технологии, използвани за незаконно следене на държавни служители, журналисти, активисти и учени.

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Citizen Lab съобщава, че между 2024 и 2025 г. чрез реклами на Discover-Tech са били успешно компрометирани 45 компютъра с Windows в катарската телевизия „Ал Джазира“. Заразяванията са потвърдени след анализ на мрежови записи, предоставени от медията.

Изследователите описват и използването на т.нар. zero-click атаки, при които шпионският софтуер може да проникне в устройство без действие от страна на потребителя.

Рекламите достигнали до чувствителни институции и технологични компании

Подозрителните реклами са били показвани в стотици мрежи, свързани с чувствителни институции. Сред тях са Пентагонът, Международната агенция за атомна енергия и Международният наказателен съд.

Citizen Lab установява подобна активност и в мрежи на ООН, НАТО, Европейската комисия и правителствени структури в повече от десет държави.

Рекламите са достигнали също до мрежи на технологични компании като Nvidia, Sandisk, Broadcom и Micron, както и до медийни организации в Мексико, Израел и Европа.

Особено интензивно присъствие е отчетено в палестинските територии. Рекламите на Discover-Tech са били толкова широко разпространени там, че са предоставяли възможност за наблюдение на значителна част от интернет активността на населението.

Изследователите уточняват, че показването на реклама в дадена мрежа не означава непременно успешно заразяване на устройствата в нея.

Google и други компании прекратиха достъпа на Discover-Tech

След разкритията няколко големи участници в рекламната индустрия са предприели действия срещу израелската компания. Google съобщава, че е съдействала на разследването и е отстранила Discover-Tech от рекламните си платформи заради системни нарушения на правилата.

Европейската организация за дигитална реклама IAB Europe също е преустановила одобрението на компанията като доставчик след установени нарушения. Подобни мерки е предприела и Beeswax - рекламна платформа, собственост на Comcast.

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От Discover-Tech не са отговорили на запитванията на Ройтерс. Агенцията не е успяла да получи коментар и от собствениците на Candiru.

Заплаха не само за личните данни, но и за националната сигурност

Разкритията поставят въпроса доколко съществуващата система за онлайн реклама може да бъде използвана за шпионаж, без потребителите да подозират. Според старшия изследовател в Citizen Lab Волфи Кристъл начинът, по който функционира дигиталната реклама, представлява системен риск за сигурността както на държавите и бизнеса, така и на гражданските организации и отделните потребители.

Reuters припомня, че по-рано през годината Пентагонът е получил информация за опити за проследяване на американски военнослужещи във военни зони чрез данни за местоположението им, събирани от рекламни компании. Впоследствие отделни подразделения на американската армия са изключили рекламното проследяване на част от устройствата си.

Редактор: Цветина Петкова