Израелското разузнаване е хакнало пътните камери в иранската столица Техеран, което е позволило наблюдение на ежедневието на ирански лидери. Информацията е на израелската медия Times of Israel, която се позовава на публикация на Financial Times.

Кадрите от камерите са били криптирани и са се предавали на израелски сървъри. За ролята на изкуствения интелект във войната в Близкия изток говорим с киберексперта Любомир Тулев в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Financial Times: Israel monitored Pasteur Street in Tehran for years via hacked traffic cameras with encrypted live feeds.



A key camera angle reportedly helped track senior officials’ security convoys.



Advanced algorithms were used to build detailed “pattern-of-life” profiles… pic.twitter.com/8E8VEUTdWK — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) March 2, 2026

Той посочи, че израелското разузнаване е едно от най-добрите в използването на изкуствен интелект, съвременни технологии и киберразузнаване. Експертът обясни, че хакването на различните системи става чрез уязвимости и тестове, чрез които се разбира къде има пробиви. „Така преди години Израел успя да възпрепятства иранската програма за обогатяване на уран. Точно чрез уязвимост успяха да претоварят центрофугите и те да излязат от строя”, припомни Тулев.

САЩ са унищожили 17 ирански кораба и една подводница

Той посочи, че хакването на камерите за наблюдението на трафика е гениален ход, който не изисква работата на агенти на терен. Той също така отбеляза, че тези пробиви често се дължат на "елементарни грешки като оставени настройки по подразбиране".

