Траян Филипов, който участва в тежката катастрофа с четири жертви на бул. „Челопешко шосе” в София, е освободен от ареста и оставен под домашен арест. Решението е на апелативните съдии, които приеха, че няма достатъчно доказателства за участие в гонка с другия автомобил преди фаталния сблъсък.

Припомняме, че инцидентът стана на 5 юни. По данни от разследването Траян Филипов се движел със 148 км/ч при разрешени 50 км/ч, преди да се блъсне в автобусна спирка. Другият шофьор – Васил Филипов, карал със 115 км/ч и се ударил в автобус от градския транспорт. При сблъсъка загинаха четирима души – двама пътници от автомобила на Васил Филипов и двама индийски граждани, пътували в автобуса.

Съдът отхвърли искането за по-лека мярка на обвиняем за катастрофата с автобус на "Челопешко шосе" (СНИМКИ)

По делото имаше съмнения, че двата автомобила се ударили леко непосредствено преди катастрофата и това е довело до загубата на контрол. Съдът обаче не откри доказателства за подобен контакт или за организирана гонка. Магистратите приеха, че Траян Филипов не носи отговорност за удара на другия автомобил.

Васил Филипов остава в ареста. И двамата са обвинени за смъртта на четиримата при катастрофата, като обвиненията са за причиняване на смърт при евентуален умисъл.

Разследва се и произходът на шофьорските им книжки, издадени в Чехия през миналата година, предаде "24 часа" . Чешките власти проверяват дали документите са истински, тъй като са получени в автошкола, за която има съмнения, че е издавала свидетелства без реално провеждане на шофьорски курсове.

„К алашниците” от „Ботунец”: 52 задържани и 16 с повдигнати обвинения

След катастрофата ГДБОП и полицията проведоха акция в столичния квартал „Ботунец“, откъдето са двамата обвиняеми. Тогава бяха задържани няколко души, свързвани с групировката, известна като „Калашниците“. Според публикацията нейни членове се занимават със сводничество и носят татуировки на руския автомат.

Редактор: Дарина Методиева