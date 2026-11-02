Генералният директор на иракската Агенция за контрол над наркотичните и психотропни вещества генерал-лейтенант Ахмед Салех ар Рикаби съобщи, че търговията с наркотици в страната е спаднала с 60%. Той отбеляза, че от 2023 г. са разбити 2013 мрежи за разпространение на дрога.

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По време на изказване в ефира на канал „Ал Иракия Нюз“ Ар Рикаби каза, че „от началото на 2023 г. ние развихме стратегия за засилване на операциите на агенцията за борба срещу наркотиците“, изтъквайки, че „оттогава са разбити 2013 мрежи за трафик“.

Ирак е единствената държава, която проследява свързаните с наркотици случаи отвъд собствената си граница“, допълни той. И подчерта, че „една от специализираните операции на агенцията е довела до конфискацията на 1,2 млн. таблетки“.

Редактор: Станимира Шикова