Обемът на кокаин, конфискуван в пристанищата в северозападна Европа, е намалял значително през последните две години след десетилетие на постоянно увеличение. От 2023 до 2024 г. Ротердам отчита намаление с приблизително 40% на конфискувания кокаин, Антверпен е регистрирал спад от над 60 на сто, а Германия – с Хамбург като основна входна точка на страната, е отбелязала спад от над половината. Тази тенденция продължи и през 2025 г. През последните години тези три големи европейски пристанища се превърнаха в основна входна врата за кокаина към континента.

Може ли Европа сега да празнува, че е обърнала хода на "бялото цунами", пита в свой анализ организацията "Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност" (ГИ-ТОП/GI-TOC) със седалище в Женева.

Отговорът, за съжаление, е "не".

Това, което се наблюдава от намаляващите конфискувани количества, е чиста проба адаптация на криминалните среди към промените. Тези три пристанища са инвестирали сериозно в усилията си за пресичане на трафика на кокаин, включително в създаването на нови инициативи за сътрудничество, като например Европейския алианс на пристанищата. Освен това, контейнерите от латиноамерикански пристанища са подложени на засилен контрол - документални и физически проверки. Пристанището Ротердам въведе инициативата "Сигурна верига" за борба с корупцията и измамите с ПИН кодове, а Хамбург създаде Център за сигурност на пристанището.

Търсенето на кокаин в Европа се увеличава

Всички тези мерки би трябвало да увеличат риска за престъпните групи. Цените на кокаина обаче рязко спаднаха на дребно и едро в някои западноевропейски страни, докато търсенето остава стабилно или продължава да расте. Има свръхпредлагане на кокаин в Европа, а не недостиг, тъй като трафикантите заобикалят усилията за прекъсване на дейността в пристанищата. Тази тенденция е в съответствие с нарастващото производство на кокаин в ключови центрове за доставки като Колумбия, например. Предварителните наблюдения показват три ключови тенденции на европейския пазар на кокаин, които са свързани с обща тенденция на свръхпредлагане и адаптация на престъпниците, отбелязва ГИ-ТОП.

Снимка: АП, БТА

► Първо, престъпниците са осъзнали, че многотонните пратки представляват сериозен риск за техните операции. Следователно, те все повече разчитат на по-малки и по-чести пратки, за да сведат до минимум загубите. Например, нидерландските власти съобщават, че през 2021 г. са били конфискувани общо 22 пратки кокаин с тегло над един тон, докато през 2024 г. този брой е намалял до осем. През същия период заловените пратки кокаин с тегло под 100 килограма са се увеличили от 89 през 2022 г. на 115 през 2024 г. Подобни модели могат да се наблюдават и другаде в Европа.

► Второ, за да намалят риска от прехващане на пратките, трафикантите все по-често използват алтернативни пристанища, свързани с транзитни коридори. Това явление е известно като "ефект на водното легло", при който засилените усилия за прекъсване на един маршрут водят до пренасочване на трафика към други. Европа е свидетел и на ново разширяване към северните и югоизточните части и Балтийско море, например чрез пристанища в Швеция, Полша, Гърция и Турция. Това предполага, че засилването на мерките за сигурност на основните европейски пристанища е разпространило проблема в целия континент.

► Третата тенденция е, че трафикантите все повече разнообразяват методите си за укриване. Те вече включват доставяне в морето, използване на товарни кораби за насипни товари или фериботи за автомобили, както и скриване на кокаин под вода върху корпусите на кораби. Трафикантите все по-често използват и втечнен или по друг начин химически променен кокаин, за да го представят като законен товар, като въглища или вино. В други случаи те крият товарите в потребителски стоки като мебели или електроника. Тези методи затрудняват откриването им от стандартни скенери за контейнери и кучета търсачи, което осуетява усилията за задържане.

Снимка: iStock

Европа наблюдава нарастване на подобни методи със същите темпове, с които са разкривани лабораториите за извличане на кокаин. Макар че първоначално тези лаборатории са били концентрирани в Испания , много други държави членки на ЕС вече са свидетели на появата на такива съоръжения, например Нидерландия , Франция , Белгия и Гърция, посочва ГИ-ТОП.

Освен непосредствените предизвикателства пред разкриването, нарастващият брой лаборатории за кокаин е и знак за по-тревожна тенденция: изместването на латиноамериканската кокаинова индустрия по-близо до потребителските пазари в Европа.

Рязкото увеличение на броя на лабораториите за преработка на кокаин в Европа е съпроводено с нарастващо присъствие на континента на латиноамерикански престъпни организации, като например бразилската Първо столично командване (Primeiro Comando da Capital) , колумбийската Клан на Залива (Clan del Golfo) и мексиканския картел Синалоа (Sinaloa). Тази тенденция не се ограничава само до кокаина; например, наскоро във Франция и Полша бяха открити обекти за производство на метамфетамин, свързани с мексиканската организирана престъпност. В Нидерландия известни операции, свързани с мексиканската организирана престъпност, датират от 2019 г., припомня ГИ-ТОП.

Войната на Тръмп срещу "наркотерористи"

Стана известно, че голяма част от американците, включително около 1/5 от републиканците на президента Доналд Тръмп, се противопоставят на к ампанията на американската армия, при която биват нанасяни смъртоносни удари по кораби, подозирани, че пренасят незаконни наркотици в Карибско море и Тихия океан близо до Венецуела, показа анкета на "Ройтерс"/Ипсос, резултатите от която бяха огласени на 10 декември.

Около половината от анкетираните – 48% – заявиха, че се противопоставят на провеждането на ударите, които от 2 септември досега са убили 87 души, без преди това военните да получат разрешение от съдия или съд, докато 34% заявиха, че ги подкрепят. Осемнайсет процента не са сигурни каква позиция да заемат.

Сред републиканците 67% подкрепиха ударите, а 19% се противопоставиха на тях. Сред демократите 80% се противопоставиха на ударите, а 9% ги подкрепиха.

Представители на администрацията на САЩ твърдят, че ударите спират "наркотерористите“ – венецуелски групи, определени като чуждестранни терористични организации, които транспортират наркотици до САЩ, които могат да убият американци.

Пийт Хегсет защити действията на САЩ срещу наркотрафика в Карибския басейн

Експерти твърдят, че ударите може да са незаконни, тъй като няма или има малко публично достъпни доказателства, че корабите транспортират наркотици, или че е било необходимо да бъдат взривени, вместо да бъдат спрени, да бъде конфискуван товарът им и да бъдат разпитани хората на борда.

Снимка: АП, БТА

Критиците на тези действия посочват, че според Конституцията на САЩ Конгресът, а не президентът, има право да обявява война. Освен това противниците на тези действия поставиха под съмнение ангажираността на Тръмп в борбата с незаконната търговия с наркотици, след като помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес. Той излежаваше 45-годишна присъда в САЩ за злоупотреба със служебно положение за подпомагане на трафиканти. Според допитване до общественото мнение на "Ройтерс"/Ипсос 64% от американците бяха против помилването и едва 8% го подкрепиха.

Тръмп обяви намерението си да помилва Ернандес само няколко дни преди националните избори в Хондурас (30 ноември), което добави нов елемент в оспорваната надпревара. Макар че някои хондурасци продължават да изпитват носталгия към двата мандата на Ернандес, много от тях бяха шокирани, че човек, осъден за трафик на наркотици в широко наблюдаван процес, може внезапно да бъде освободен предсрочно, отбелязва "Асошиейтед прес".

Тръмп заяви, че хондурасците са поискали помилване за Ернандес и че след като е разгледал случая му, е решил, че бившият президент на Хондурас е бил третиран несправедливо от прокуратурата.

Но американският президент не обърна внимание на изявлението на генералния прокурор на Хондурас Джоел Селая от средата на декември, предаде АП, че е наредил на хондураските власти и е поискал от Интерпол да изпълни заповед за арест от 2023 г. за бившия президент Хуан Орландо Ернандес, помилван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В същото време Тръмп многократно заплаши президента на Венецуела Николас Мадуро заради ролята на латиноамериканската страна в наркотрафика към САЩ и, в подкрепа на думите си, изпрати в Карибско море флотилия от бойни кораби плюс един самолетоносач, отбелязва "Асошиейтед прес". И също така посочва, че през последните няколко месеца администрацията на Тръмп разпространява в социалните мрежи видеа от нанесените удари в Карибско море – черно-бели записи показват как корабчетата избухват в пламъци след удар.

Тръмп свика Съвета за национална сигурност заради Венецуела

Какви наркотици и откъде вървят към САЩ

По данни на министерство на правосъдието на САЩ през първата половина от 2025 г. са били конфискувани: Фентанил (на хапчета): около 44 милиона хапчета фентанил; Фентанил (прах): иззети са около 2,05 тона; Метамфетамини – близо 30 т.; Кокаин 91,5 тона.

Снимка: АП, БТА

Множество авторитетни източници (Агенцията за борба с наркотиците /ДЕА, Държавният департамент на САЩ, Службата на ООН по наркотиците и престъпността /UNODC) определят следните страни като основни източници или транзитни страни за различни наркотици, засягащи Съединените щати през 2024–2025 г.:

► Мексико — най-важният източник (транзитна страна за фентанил - готови хапчета и голяма част от фентанила на прах), метамфетамин, хероин и голяма част от кокаина, разпространяван в САЩ. Мексиканските транснационални престъпни организации контролират производството, дистрибуцията на едро и трансграничния контрабанден внос в САЩ , посочва ДЕА в своята "Национална оценка за заплаха от наркотиците".

► Колумбия / Перу / Боливия са основните производители на кокаин, предназначен за Северна Америка и Европа (кокаинът често се транспортира до Мексико/Карибите и след това до САЩ).

► ДЕА отбелязва във веригата на наркотрафика като важни звена Китай и страните от Южна/Източна Азия като важни източници на прекурсори и прекурсори на синтетични наркотици, използвани за производството на фентанил и други синтетични наркотици.

Като цяло тенденцията през последните пет години показва значително увеличение на трафика към САЩ на фентанил и синтетичните опиоиди, доминирайки в статистиките за конфискации и смъртни случаи от предозиране.

Трафикът на кокаин и метамфетамин остава голям и постоянен.

Европейския съюз и дрогата

В доклади на Европейската агенция за борба с наркотиците (EUDA/EMCDDA), Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) и други анализи очертават следната картина на наркотрафика към Европа в зависимост от наркотика:

► Кокаин: Южна Америка (Колумбия, Перу, Боливия): Държавите от Андите остават основните производители/източници на кокаин, предназначен за Европа. Пратките обикновено се превозват през Бразилия, Еквадор, Венецуела и след това по-нататък (с контейнери, въздушен транспорт или през Западна Африка). Картата на EUDA/UNODC показва Колумбия/Перу като основни изходни точки. Според последните обобщени данни през 2023 г. в ЕС са били конфискувани 419 тона кокаин.

► Канабисова смола/хашиш в Европа идва основно от Мароко. Наркотикът се трафикира основно през Южна Европа (Испания и др.).

► Хероинът продължава да идва основно от Афганистан (по маршрути през Пакистан/Иран/Турция/Балканския маршрут): Афганистан все още е най-големият производител на опиум в света и основен източник на хероин, който достига до Европа (сухопътни и морски/транзитни маршрути през Балканите/Турция/Западна Азия).

► Синтетичните наркотици (метамфетамин, MDMA, катинони, нови синтетични опиоиди) — произвеждат се на различни места: част от производството се осъществява в Европа (лаборатории за MDMA и синтетични наркотици в държави от ЕС и съседни държави — например, разкрити производствени обекти в Полша, Нидерландия и др.), докато прекурсорите и някои вещества произхождат от Китай/Индия или се транспортират през тях. Европейският център за наблюдение на наркотици и наркомани (EMCDDA) съобщава за нарастващо европейско производство на MDMA и увеличаване на иззетите количества синтетични катинони (и разкрити лаборатории). Според последните обобщени данни през 2023 г. в ЕС са били конфискувани37 тона синтетични катинони и са били разкрити множество нелегални лаборатории за производството им.

♦ "Европа се бори"

Новата стратегия на ЕС за борба с наркотиците и планът за действие срещу трафика на наркотици са главните резултати от Европейската стратегия за вътрешна сигурност ProtectEU, представена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Стратегията и планът от 19 точки определят насоките за периода 2026-2030 г.

Снимка: АП, БТА

Европейската комисия обяви в началото на декември, че Европа е изправена пред значителни предизвикателства в областта на сигурността, здравеопазването, околната среда и социалната сфера, свързани с трафика и употребата на незаконни наркотични вещества, съобщи Европейският нюзрум.

"По отношение на незаконните наркотици Европа е достигнала критична точка", заяви еврокомисарят по вътрешни работи и миграцията Магнус Брунер на пресконференция в Брюксел. "Днес предприемаме спешни мерки, за да променим посоката. С днешната стратегия на ЕС за борба с наркотиците и плана за действие изпращаме на наркобароните и техните организации много ясно послание: Европа се бори", добави Брунер.

Очакват се резултати дали войната на Доналд Тръмп срещу наркотрафика и борбата на ЕС срещу наркотиците ще овладеят цунамито от наркотици, заливащо двата континента.

