Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще свика днес заседание на Съвета за сигурност на фона на задълбочаващата се криза в отношенията с Венецуела, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

През последните месеци САЩ извършиха няколко смъртоносни удара в Карибския басейн срещу лодки, заподозрени в наркотрафик. Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел, докато Каракас категорично отхвърля обвиненията и твърди, че целта на САЩ е да свалят властта и да овладеят контрола над венецуелския петрол.

Тръмп потвърди, че е разговарял с Мадуро

Белия дом заяви също, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е упълномощил адмирал Франк Брадли да проведе операциите, при които през септември бяха убити 11 души на венецуелски кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит представи обосновката за удара от 2 септември, след като в неделя конгресмени от двете партии обявиха подкрепата си за преразглеждане от Конгреса на военните удари на САЩ срещу плавателни съдове, заподозрени в контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Конгресмените се аргументираха с публикувана от "Вашингтон пост" статия, според която американският министър на отбраната Пийт Хегсет е издал устна заповед за повторен удар, при който са загинали оцелелите на лодката при инцидента през септември.

В коментарите си пред журналисти Левит не оспори фактите от статията на "Вашингтон пост", че е имало оцелели след първоначалния удар по време на инцидента. Нейното обяснение дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп, попитан за инцидента, заяви: "Не бих искал това – не и повторен удар".

САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия

"Министър Хегсет е упълномощил вицеадмирал Франк Брадли да проведе тези удари", каза Левит, имайки предвид тогавашния командир на Съвместното командване за специални операции. "Адмирал Брадли е действал в рамките на правомощията си и закона, като е ръководил операцията, за да гарантира, че лодката е унищожена и заплахата за САЩ е елиминирана", допълни Левит.

Конгресмени заявиха, че не знаят дали статията на "Вашингтон пост" от миналата седмица е достоверна, а някои републиканци се отнесоха скептично към нея. Все пак те заявиха, че информациите за нападения над оцелели от първоначалния удар пораждат сериозни правни опасения и заслужават по-нататъшно проучване.

Редактор: Цветина Петкова