Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е провел разговор с венецуелския си колега Николас Мадуро. Тръмп не каза какво е съдържал разговорът.



Потвърждението на новината, която се появи преди няколко дни, идва в момент, в който Тръмп продължава да използва войнствена реторика по отношение на Венецуела. В събота той заяви, че въздушното пространство над и около страната трябва да се счита за „затворено изцяло“. Не стана ясно какво значи това. Попитан какво означават думите му, Тръмп каза само „не търсете нищо в това“.

САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия



САЩ настояват, че Мадуро управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка. Самият Мадуро отхвърля категорично да има връзка с незаконната търговия.

