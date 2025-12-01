Снимка: БТА
-
САЩ твърдят, че той управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка
Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е провел разговор с венецуелския си колега Николас Мадуро. Тръмп не каза какво е съдържал разговорът.
Потвърждението на новината, която се появи преди няколко дни, идва в момент, в който Тръмп продължава да използва войнствена реторика по отношение на Венецуела. В събота той заяви, че въздушното пространство над и около страната трябва да се счита за „затворено изцяло“. Не стана ясно какво значи това. Попитан какво означават думите му, Тръмп каза само „не търсете нищо в това“.
САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия
САЩ настояват, че Мадуро управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка. Самият Мадуро отхвърля категорично да има връзка с незаконната търговия.
