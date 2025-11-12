Броят на убитите при американските удари срещу лодки в Карибско море достигна 76 души. Най-малко 19 плавателни съда са били атакувани с дронове и ракети.

Днес Колумбия се присъедини към Великобритания и обяви, че спира да споделя разузнавателна информация със Съединените щати. Причината – страната не иска да бъде замесена в удари, които определя като незаконни.

След действията на САЩ: Венецуела започва масова мобилизация на военните сили

Френският външен министър също осъди действията на Вашингтон, като ги определи като нарушение на международното право.

От своя страна САЩ твърдят, че елиминират наркотрафиканти, но не е ясно кои са хората в лодките и дали действително са замесени в престъпна дейност.

САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима са убити

Междувременно самолетоносачът „Джералд Форд“ и останалите бойни кораби от неговата група пристигнаха в Карибите. Преместването им е част от сплашващите действия на Доналд Тръмп срещу правителството на Николас Мадуро във Венецуела.

Нов американски удар по плавателен съд на наркотрафиканти в Карибите, има убити

„Трябва да се отбележи, че действията на американците не се вписват в схема на мащабно военно разполагане. Въпреки че военната сила е значителна, тя не включва сухопътни части. В момента в региона има около 10 000 войници – недостатъчно за инвазия във Венецуела. Забележително е също, че регионът остава сравнително мълчалив и не критикува Съединените щати. Това кара Вашингтон да смята, че има подкрепа за кампанията на натиск срещу Мадуро“, коментира Райън Берг, експерт по Венецуела в мозъчния тръст CSIS.

Редактор: Румен Лозанов